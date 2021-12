Ratsentscheidung in Rheinberg : Einführung einer Einwegverpackungssteuer vertagt

Rheinberg Die Stadt Rheinberg wird vorläufig keine kommunale Steuer auf Einwegverpackungen einführen. Das hat der Rat mehrheitlich entschieden. Er hat sich nicht ausdrücklich gegen die Einführung einer solchen Steuer ausgesprochen, will die Einführung aber zunächst zurückstellen.

Die Stadt Rheinberg wird vorläufig keine kommunale Steuer auf Einwegverpackungen einführen. Das hat der Rat mehrheitlich entschieden. Er hat sich nicht ausdrücklich gegen die Einführung einer solchen Steuer ausgesprochen, will die Einführung aber zunächst zurückstellen. Zunächst sollen die Erfahrungen der Stadt Tübingen sowie die Entscheidung in einem dort anhängigen Gerichtsverfahren und mögliche Rechtsänderungen des Bundes abgewartet werden. Die Verwaltung werde den Rat wieder informieren, wenn es eine neue Rechtslage gebe, hieß es.

Das Bundesverfassungsgericht hatte 1998 entschieden, dass durch eine kommunale Verpackungssteuer nicht in die Gesetzgebungstätigkeit des Bundes durch das Abfallrecht eingegriffen werden dürfe. Mit dieser Entscheidung endete auch die in den Jahren 1995 bis 1997 durchgeführte Prüfung vieler Kommunen (auch der Stadt Rheinberg) auf Einführung einer solchen Verpackungssteuer. Nur wenige Kommunen hatten bis dahin tatsächlich eine entsprechende Satzung erlassen. Diese wurden daraufhin aufgehoben. Die Verpackungssteuer-Satzung der Stadt Tübingen, auf die der Antrag Bezug nimmt, tritt erst zum 1. Januar 2022 in Kraft. Nach zwei Jahren soll untersucht werden, ob die gewünschte Lenkungswirkung auch eingetreten ist. Ob die Satzung rechtmäßig ist, ist zudem bereits Gegenstand eines Normenkontrollverfahrens beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim. Der Ausgang dieses Verfahrens soll nun abgewartet werden, bevor neu entschieden wird.