Seniorenarbeit in Rheinberg Eine Woche lang „Urlaub ohne Koffer“

Auch in diesem Jahr haben die sechs Pfarrcaritaskonferenzen in der Stadt Rheinberg gemeinsam das Programm „Urlaub ohne Koffer“ für Senioren ausgerichtet. 29 Urlauberinnen und Urlauber trafen sich eine Woche lang jeweils von 9 bis 16 Uhr im katholischen Pfarrheim Altes Zollhaus in Orsoy. Dort wurden sie von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern bereits mit einem üppigen Frühstück erwartet. Das diesjährige Motto lautete „Zirkus kunterbunt“. Entsprechend farbenfroh und vielseitig sei das Programm ausgefallen, berichtete Pastoralreferent Max Eickmann von der Katholischen Kirchengemeinde St. Peter als Mitveranstalter.