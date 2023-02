Karneval in Rheinberg Eine Überraschung für den scheidenden Präsidenten

Damit hatte Wolfgang „Wolle“ Rams, ebenso beliebter wie fleißiger Präsident der Rhinberkse Jonges, vermutlich nicht gerechnet. Rams hatte intern angekündigt, dass er nach dieser Session als Präsident aufhört – mit bald 53 Jahren zwei Jahre früher als er es hätte tun müssen. Die Satzung sieht vor, dass Jonges-Präsidenten mit 55 aufs Altenteil geschickt werden. Doch Wolle war der Meinung: Nach 26 Jahren Vorstandsarbeit muss es auch mal gut sein. Das ließen sich seine Elferratskollegen nicht nehmen, sie boten ihm in der Büttensitzung am Freitag einen würdigen Abschied. Kaum war der Auftritt der Wodnods, bei denen Wolle Rams mitspielt, beendet, ergriff Jonges-Schriftführer Markus Cerkovc das Mikrofon und ließ die Stationen des Präsidenten Revue passieren: Von 1989 bis 1997 gehörte Rams der Stadtwache an, bevor er 1997/98 als Prinz Wolfgang III., der Schäumende in die Session ging. Von 1997 bis 2014 wirkte er als Schriftführer im Vorstand, von 2014 bis 2017 als Vizepräsident unter Clemens Geßmann, seit 2017 nun als Präsident. Immer sei er für alle da gewesen, habe das buchdicke Sicherheitskonzept für den Rosenmontagszug im Alleingang geschrieben. Zum Dank bekam er nun eine Narrenkappe in einem Glaskasten und es wurde ihm ein Lied gesungen, zu dem Sandra Tappe einen Text verfasst hatte. Da flossen auch ein paar Tränen der Rührung.