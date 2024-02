Gegen Rechtsextremismus Eine stille Demo auf dem Ossenberger Dorfplatz

In Ossenberg hatten in den vergangenen Monaten einige Vorfälle für Aufregung gesorgt. So war nach den Mordanschlägen der Terrororganisation Hamas in Israel eine Israel-Flagge am Dorfplatz gehisst worden, die schnell heruntergerissen wurde, ebenso wie eine weitere kurz danach als Ersatz aufgehängte. Später gab es dann sogar eine handfeste Drohung gegen einen Ossenberger, der damit an die Öffentlichkeit ging.