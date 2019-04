Schulprojekt : Ein historisches Plädoyer für Europa

Rheinberg Historiker und Journalist Ingo Espenschied vermittelte Schülern des Amplonius-Gymnasiums europäische Geschichte.

Der Wissenschaftler und Journalist, der nach eigenen Angaben in den vergangenen zehn Jahren schon rund 1000 Vorträge ähnlicher Art gehalten hat, erzählte anschließend in einer sehr abwechslungs-reichen Stunde die Geschichte von sechs deutschen Soldaten des Zweiten deutschen Husarenregimentes. Dabei arbeitete er mit Fotos, Videoeinspielern, Karten und originalen Tondokumenten, die auf der Leinwand die Geschichte lebendig werden ließen.

Die Soldaten hatten – untergebracht auf einem Hof im französischen Fiquelmont – 1916 ihre Vision für Frieden in Europa in Zeiten des Krieges auf Papier gebracht und in eine Flasche gesteckt. Der Bauer Fernard Boulanger hat diese Flasche dann 1981 gefunden und sie einem befreundeten Wissenschaftler überlassen, erzählte Espenschied.

Faszinierenderweise fanden die Worte der Männer 102 Jahre später Einklang in die Rede des ehemaligen französischen Präsidenten Francois Hollande anlässlich des Gedenkens an den Ersten Weltkrieg. „Utopie und mögliches Eden ist ein gemeinsames Europa, Freundschaft zwischen den Völkern und Verwirklichung de Wortes, dass wir Brüder sind!“ – und das aus einer Zeit, als die Nationalismen so etwas unmöglich machten. Espenschied schlug einen weiten Bogen von der Erniedrigung Frankreichs und der deutschen Reichsgründung 1871, der Entstehung des Ersten Weltkrieges als Konsequenz aus den kriegerischen Nationalismen, die, fast unausweichlich in ihren Allianzen verwoben, zur Katastrophe des „großen Krieges“ führten.