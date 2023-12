St.-Peter-Kirche Rheinberg Installation weist den Weg nach Bethlehem

Die Installation soll zum Innehalten anregen und dazu beitragen, dass Betrachter sich fragen: „Bin ich auf dem Weg nach Bethlehem? Und wenn ja, wie bin ich auf dem Weg? Ist es der Weg in ein paar freie, harmonische, hoffentlich schöne Tage? Man könne sich auch etwas von dem zu Herzen nehmen, was der Dichter und Priester Angelus Silesius (1624-1677) einmal geschrieben hat: dass es nicht ausreiche, Weihnachten als Erinnerungsfest an die Geburt Jesu in Bethlehem zu feiern, sondern dass es um die Geburt Jesu in jedem selbst gehe. Auf dem Weg nach Bethlehem sei man dann, wenn einem Gott wichtig sei und man sich Zeit für seine Worte nehme und versuche, nach seinen Worten zu leben.