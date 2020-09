Konzert in Rheinberg : Eine Hommage an Jimi Hendrix

Die Band Electric Voodooland spielt am Samstagabend im To Hoop die Songs von Jimi Hendrix. Foto: Susanne Klöckert

RHEINBERG Am Samstagabend gibt es Bluesrock live im To Hoop in Alpsray. Dann spielt das Trio Electric Voodooland ab 20 Uhr die Songs der vor 50 Jahren gestorbenen Gitarristen-Legende aus Seattle/USA.

