Haus der Grafschafter Diakonie am Rheinberger Annaberg : Diakonie konzentriert ihre Hilfen

Sibel Exposito-Rodriguez (von links), Fiona Donath und Bianca Ostermann (alle Grafschafter Diakonie) am Standort Grote Gert 46 am Annaberg. Foto: Diakonie

Rheinberg Der evangelische Sozialverband hat seine Alleinerziehenden-Arbeit, die Jugendgerichtshilfe, das Ambulante betreute Wohnen und bald auch die Soziotherapie am Standort Grote Gert am Rheinberger Annaberg zusammengelegt.

Die Alleinerziehenden-Arbeit, die sich um Single-Eltern jeden Alters kümmert. Die Jugendgerichtshilfe, die jungen Frauen und Männern nach einer begangenen Straftat wieder zurück ins Leben hilft. Das Ambulant betreute Wohnen, das es Menschen mit einer seelischen Behinderung ermöglicht, in ihrem eigenen Haushalt zu leben und demnächst auch die Soziotherapie, bei der Fachleute sie darin unterstützen, mit ihrer Erkrankung gut umzugehen und ihren Alltag zu meistern. Alles das finden Männer und Frauen, die sich in schweren Lebenssituationen befinden, am Rheinberger Annaberg. Vor gut einem halben Jahr hat die Grafschafter Diakonie dort den Flachbau mit der Adresse Grote Gert 46 bezogen.

In ihrem normalen Alltag besucht Diplom-Pädagogin Bianca Ostermann vom Ambulant betreuten Wohnen, die zusammen mit ihrer Kollegin Stefanie Scheffer ein Büro am neuen Standort bezogen hat, ihre Klienten zu Hause. Sie begleitet sie zu Ärzten, hilft bei der oft zähen Therapeutensuche, vermittelt, wenn es Schwierigkeiten mit dem Vermieter oder in Geldfragen gibt. Durch die Folgen der Corona-Pandemie kommen viele Gespräche dazu. „Mit den Lockdowns sind die stützenden Außenkontakte weggebrochen. Wir haben eine alternative Tagesstruktur mit den Klienten aufgebaut und sie aufgefangen, wenn wir gesehen haben, dass sich zunehmender sozialer Rückzug oder eine Krise anbahnt“, erläutert die Fachkraft.

Info Gesprächskreis für Alleinerziehende Feste Treffpunkte Außer der Frühstücksrunde trifft sich ein fester Gesprächskreis für alleinerziehende Eltern zweimal im Monat. Im Haus wurde zudem ein Kinderbetreuungsbereich geschaffen, den eine Fachkraft betreut, und es gibt eine neue Küche, die mit Mitteln der Niederrheinischen Diakoniestiftung finanziert wurde. Ebenfalls mit ihrer Unterstützung wird es demnächst ein Angebot zur Kunsttherapie geben, das belastete Eltern nutzen können. Spenden für die Ukraine Die Grafschafter Diakonie hat eine Spendenaktion initiiert: Spendenkonto mit dem Betreff Ukraine-Krise, Diakonie Katastrophenhilfe, Evangelische Bank: IBAN: DE68 520604 100000 502502; BIC: GENODEF1EK1; auch Sachspenden sind möglich. Die Grafschafter Diakonie richtet mit Kirchengemeinden des Kirchenkreises Moers zwei zentrale Sammelstellen ein, um besonders für die Diakonie Polen Sachspenden entgegenzunehmen. Die Spenden sind an die Bedarfe der Flüchtenden angepasst. Näheres unter www-grafschafter-diakonie.de

Dass Kollegin Fiona Donath von der Alleinerziehendenarbeit der Familienhilfe die jüngere Generation fest im Blick hat, kommt der Arbeit beider Bereiche zugute. „Wenn ich feststelle, dass es bei einem Klienten mit Kindern Schwierigkeiten gibt und es mit der Erziehung hakt, tauschen wir uns darüber aus und wir können zügig die Hilfe organisieren, die nötig ist“, sagt Bianca Ostermann. Fiona Donath, die das Büro nebenan bezogen hat, ist froh über die kurzen Wege im Haus. „Unsere Single-Eltern haben mitunter auch seelisch ihr Päckchen zu tragen. Und wenn ich sehe, dass die eine oder der andere mehr Unterstützung im Alltag benötigt, gehe ich auf die Kollegin zu.“ An diesem Vormittag geht es dennoch erst einmal um eine aufbauende gemeinsame Zeit. Die Frühstücksrunde der Alleinerziehenden hat ihr Treffen unter ein Motto zum Thema Liebe und Partnerschaft gestellt.

Pädagogin Sibel Exposito-Rodriguez kümmert sich nebenan um den Nachwuchs. „Einige der Frauen sind gerade frisch getrennt“, sagt Donath. Und so wurde es neben den entspannten Momenten am Frühstückstisch auch emotional. „Das ist vollkommen in Ordnung so. Denn dafür sind wir ja da, damit die Eltern untereinander und mit uns auch über Belastendes sprechen können.“

(up)