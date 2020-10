Blaulicht-Ticker : Einbruch in zwei Rheinberger Häuser

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Rheinberg Einbrecher sind am Freitag zwischen 14 und 20.30 Uhr in zwei Einfamilienhäuser an der Gerhard-van-Clev-Straße eingebrochen.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang und durchwühlten die Räume in den Häusern. In beiden Fällen ist noch nicht endgültig geklärt, was die Unbekannten erbeutet haben. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und bittet jetzt um Zeugenhinweise.