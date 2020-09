Blaulicht-Ticker : Einbruch in Sanitätshaus

Die Polizei bittet um Hinweise. Foto: dpa/Carsten Rehder

Rheinberg Die Polizei meldet einen Einbruch in Rheinberg. Unbekannte sind in ein Geschäftslokal an der Bahnhofstraße/Ecke Fossastraße eingebrochen.

Unbekannte sind bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in das Sanitätshaus Dahmen an der Bahnhofstraße eingebrochen. Sie erbeuteten nach Angaben der Polizei Bargeld.