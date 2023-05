Polizei in Rheinberg ermittelt Einbruch in Rheinberger Fahrradwerkstatt

Seit Jahren betreibt der Verein KlimaTisch Rheinberg eine Fahrradwerkstatt in der Reichelsiedlung, wo unter anderem gespendete Fahrräder repariert und fahrtüchtig gemacht werden und geflüchteten Menschen zur Verfügung gestellt werden. Jetzt ist in die Werkstatt eingebrochen worden, und zwar in der Nacht zu Dienstag oder an den Tagen davor. Die Werkstatt befindet sich im Garagenhof gegenüber der Begegnungsstätte Reichelsiedlung an der Eschenstraße. Wie der Verein mitteilte, seien insbesondere Fahrradspezialwerkzeug, mehrere Schläuche, eine Standluftpumpe, ein Montageständer sowie ein markantes schwarz-grünes 26-Zoll-Mountainbike mit auffälligen Alurädern gestohlen worden. Zudem sei das Garagentor beschädigt worden. Anzeige bei der Polizei sei erstattet worden, Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02842 9340 entgegen. Die Fahrradwerkstatt ist dienstags von 15 bis 19 Uhr geöffnet, Spenden (zum Beispiel Fahrräder) nimmt der Verein KlimaTisch gern entgegen.