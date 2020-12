Blaulicht-Ticker : Einbruch in der Reichelsiedlung in Rheinberg

Die Polizei hofft, dass sich Zeugen melden. Foto: dpa/Silas Stein

Rheinberg Bargeld haben Unbekannte aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Ahornstraße in Rheinberg gestohlen. Die Täter sind, so teilte es die Polizei am Donnerstag mit, am Mittwoch zwischen 7 und 12 Uhr in die Wohnung in der Reichelsiedlung eingebrochen.

