Blaulicht-Ticker : Einbruch in die Kita in Vierbaum

Die Kindertagesstätte an der Langackerstraße in Vierbaum Foto: Uwe Plien

Vierbaum In die städtische Kindertagesstätte an der Langackerstraße in Vierbaum ist eingebrochen worden. Darauf wies die Polizei am Montag hin.