Polizei bittet um Hinweise auf die Täter Einbruch in den Budberger Penny-Markt

Nach ersten Erkenntnissen hatten es der oder die Täter insbesondere auf Zigaretten, Parfum und Elektroartikel abgesehen. Ein Teil der Tatbeute habe auf einer nahegelegenen Wiese gelegen und wurde sichergestellt. Die Kriminalpolizei führt die Ermittlungen, die derzeit andauern. Hinweise auf einen Zusammenhang mit drei Einbrüchen in den vergangenen Wochen in den Rheinberger Edeka-Markt an der Bahnhofstraße gebe es bisher nicht, so die Polizei, werde aber auch nicht ausgeschlossen. Zeugen, die in der Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort zu unter der Telefonnummer 02842 934-0 zu melden.