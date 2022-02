Polizei bittte um Hinweise : Einbruch in das Vereinsheim des SV Budberg

Beim SV Budberg ist eingebrochen worden. Foto: SV Budberg

Budberg Die Polizei teilte am Donnerstag mit, dass in der Zeit von Dienstag, 23 Uhr, bis Mittwoch, 7.30 Uhr, bisher Unbekannte mit Gewalt in das Vereinsheim des SV Budberg an der Raiffeisenstraße eingebrochen sind.

Budberg Sie brachen mehrere Türen, Spinde und Schränke mit Sportmaterialien auf. Anschließend seien sie unerkannt geflüchtet. Ob und was die Täter entwendeten, ist nach Polizeiangaben bislang unklar. Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Telefon 02843 9276-0.

(up)