Polizei bittet um Hinweise : Einbruch in Borther Tierarztpraxis

Die Polizei hofft auf Hinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen können. Foto: dpa/Silas Stein

Rheinberg-Borth In Borth am Weidenweg sind bisher noch unbekannte Täter in eine Tierarztpraxis eingebrochen. Sie schlugen eine Scheibe ein und stahlen unter anderem Geld.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken