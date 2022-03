Einbruch in Sparkassen-Pavillon in Rheinberg : Einbrecher versucht, Geldautomaten aufzuhebeln

Der rote Pavillon an der Bahnhofstraße in Rheinberg ist seit September 2019 in Betrieb. Foto: Uwe Plien

Rheinberg Die Polizei sucht nach einem bisher unbekannten Täter, der in der Nacht zu Dienstag um 2.30 Uhr die Glasschiebetür des roten Sparkassen-Pavillons an der Geschäftsstelle an der Bahnhofstraße in Rheinberg aufgebrochen hat.

Rheinberg Es sei ihm gelungen, in den zwischen 23 Uhr abends und 6 Uhr morgens verschlossenen Raum zu kommen, in dem sich die Ein- und Auszahlungsgeräte befinden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dort habe er versucht, einen der Auszahlungsautomaten aufzuhebeln. Dabei löste eine Vernebelungsanlage aus, die den Mann offenbar in die Flucht trieb. Es sei offensichtlich beim Versuch geblieben, an das Geld zu kommen. Hinweise darauf, dass der Einbrecher plante, den Automaten zu sprengen, gebe es nicht, so die Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg unter Telefon 02843 9276-0.

Der knallrote Pavillon der Sparkasse an der Bahnhofstraße ist seit September 2019 in Betrieb. Er war aufgebaut worden, weil am frühen Morgen des ersten Weihnachtstages 2018 Unbekannte den Geldautomaten im SB Foyer gesprengt hatten. Der Knall riss damals halb Rheinberg aus dem Festtagsschlaf, der Schaden war immens; Glasscherben wurden sogar auf der Rückseite des Sparkassen-Gebäudes entdeckt. Das SB Foyer wude durch die Explosion vollständig zerstört. Beute machten die Täter, die bisher nicht gefasst worden sind, nicht. Es handelte sich offenbar um drei vermummte Männer, die nach dem Anschlag in einem grauen Audi über den Innenwall davonfuhren. Vorübergehend wurde damals für die Übergangszeit eine mobile Anlage installiert, an der die Sparkassenkunden an Automaten ihre Geldgeschäfte abwickeln konnten.

(up)