Polizeieinsatz in Rheinberg : Einbrecher dank Zeugen festgenommen

Rheinberg Dank eines aufmerksamen Zeugen ist der Polizei am Samstag die Festnahme eines mutmaßlichen Einbrechers gelungen.

Wie die Polizei berichtet, stach einem Zeugen am Samstag gegen 3.15 Uhr das Licht einer Taschenlampe ins Auge. Die Frau hatte ihn zuvor geweckt, da sie Geräusche gehört hatte. Ein Unbekannter war im Garten des Rheinbergers an der Kewestraße unterwegs. Dieser schien es auf einen Lagerraum, der sich in einem Nebenraum der Garage befindet, abgesehen zu haben. Nachdem der Tatverdächtige die alarmierten Polizisten kommen sah, ergriff er sofort die Flucht. In Höhe eines Wirtschaftswegs konnte er aber gefasst werden. Seine mutmaßliche Beute, mehrere Werkzeuge im Gesamtwert von rund 2000 Euro, hatte er zuvor auf dem Wirtschaftsweg zum Abtransport bereitgestellt. Zudem hatte der 52 Jahre alte Bulgare ohne festen Wohnsitz Aufbruchwerkzeug und Handschuhe dabei. Am Tatort stellten die Beamten zudem die Taschenlampe und eine Mütze sicher.