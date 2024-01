Vor der Kirchenrenovierung Ein Wunschkonzert auf der St.-Peter-Kirchenorgel

Bei der Sanierung des Kirchendaches 2015/2016 war ein großer Schaden an der Kirche und ihrer Ausstattung durch Baudreck und eindringendes Wasser vom Dach her entstanden. Für einige Wochen musste die Kirche geschlossen werden um den massiven Schimmel zu entfernen. An und in der Orgel wurde nichts unternommen. Die Orgel durfte mehrere Monate nicht gespielt werden und Konzerte fielen aus.