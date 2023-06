Ehemalige Volksschule Borth Ein Wiedersehen 57 Jahre nach der Einschulung

Borth/Wallach · 57 Jahre nach der Einschulung in die damalige Volksschule Borth trafen sich jetzt die ehemaligen Schülerinnen und Schüler wieder. Das Klassentreffen fand in der Alten Dorfschule Wallach (das von den Wilhelm-Tell-Schützen verwaltete Dorfgemeinschaftshaus an der Kaiserstraße) statt.

13.06.2023, 16:30 Uhr

Die früheren Borther Volksschüler feierten ihr Klassentreffen im Dorfgemeinschaftshaus in Wallach. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Mit Christel Serafin und Wolfgang Fillers nahmen auch eine ehemalige Lehrerin und ein ehemaliger Lehrer an dem Wiedersehensfest teil. Es wurden viele schöne Erinnerungen an die gute alte Schulzeit ausgetauscht, aber auch die aktuellen Themen kamen nicht zu kurz. Mittags gab es ein gutes Essen, später ließen sich die zu gestandenen Frauen und Männern gereiften ehemaligen Klassenkameraden Kaffee und Kuchen schmecken. Den Kuchen hatten die Organisatorinnen selbst gebacken. Beatrix Büchel, Hubertine Winnekens, Leonie Meurs, Johannes Böhmer und Theo Hochgreef hatten das gelungene Klassentreffen auf die Beine gestellt. In drei Jahren wollen sich die Schulfreunde wieder treffen.

(up)