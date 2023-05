Spende in Rheinberg Ein Wasserspender für das Amplonius-Gymnasium

Bei der Vorstellung des Wasserspenders füllte auch Sparkassenvorstand Frank-Rainer seinen Becher mit frischem Wasser. Neben der Sparkasse, dem Förderverein und dem KWW gehört das Bildungsprojekt „Von klein auf“ der Gelsenwasser-Stiftung zu den Finanziers der Anlage. „Ein Dankeschön geht zudem an die Stadt Rheinberg, die für die Strom- und Wasseranschlüsse gesorgt hat“, sagt Padtberg. Damit das Angebot möglichst oft genutzt wird, sollen Mehrwegflaschen an die Schüler verschenkt werden, so Annette Sandmann.