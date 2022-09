Rheinberger Unternehmen : Ein Underberg-Bus beim Münchener Oktoberfest

Rheinberg Zum größten Volksfest der Welt ist das Rheinberger Unternehmen Underberg mit einer Marketing-Aktion in München präsent. Bis zum 29. September fährt ein englischer Doppeldecker-Bus durch die bayrische Hauptstadt.

Nach zweijähriger Pause findet wieder das Oktoberfest in München statt. Beim größten Volksfest der Welt ist auch das Rheinberger Unternehmen Underberg präsent. Bis zum 29. September fährt ein englischer Doppeldecker-Bus durch die bayrische Hauptstadt. Und das im Look der neuen Markenwelt: Underberg präsentiert sich unter dem Motto „Explore the United World of Herbs“. Im Vorfeld des Jubiläumsjahres „175 Jahre Underberg“ hat die Semper Idem Underberg AG den Auftritt ihrer wichtigsten Marke modernisiert und möchte eine jüngere Zielgruppe ansprechen. Statt „O’zapft is“ soll es in München „U´zapft is“ heißen. Der Bus steht unter anderem an der Juliet Rose Bar am Hilton City Hotel (Montag, 19. September) und am Americanos im Werksviertel (Mittwoch, 21. September).