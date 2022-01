Gastronomie in Rheinberg : Ein Türmchen für den Schwarzen Adler

Azubi Clinton Fernando (links) und Gechäftsführer Horst Vierhaus gehören zum festangestellten Küchen-Personal. Foto: Armin Fischer ( arfi )

Rheinberg Die Adler-Genossenschaft Vierbaum führt das Traditionslokal an der Baerler Straße seit zwei Jahren – fast von Beginn an unter Corona-Bedingungen. Trotz Lockdowns und Einschränkungen sind die Umsätze gestiegen. Es gibt viele Ideen und Pläne. RWE möchte den Genossen einen Trafoturm schenken.

Gut möglich, dass der Schwarze Adler bald einen Ableger bekommt. Viel kleiner, aber höher. Und nur einen Steinwurf vom Vierbaumer Genossenschafts-Lokal an der Baerler Straße entfernt: An der Ecke Baerler Straße/Lohmühler Weg – da, wo es zum Blauschäfer Rainer Bonk reingeht – steht ein altes Türmchen, ein Transformator-Häuschen von RWE, das der Energieversorger nicht mehr braucht. RWE hat es der Adler-Genossenschaft angeboten. Die könnte es geschenkt haben und würde noch 4000 Euro oben drauf bekommen, weil das Unternehmen die Abrisskosten sparen würde. „Wir würden das Angebot gerne wahrnehmen“, sagt Fritz Wagener, Vorstand der Adler-Genossenschaft. „Allerdings gehört das Grundstück der Stadt Rheinberg und momentan wird geprüft, unter welchen Bedingungen wir es übernehmen können.“

Das Stromhaus ist wirklich klein. Dreimal drei Meter misst es innen. Momentan gibt es ein Erdgeschoss und eine obere Etage. „Aber“, so Wagener, „man kann ohne Probleme noch ein Geschoss einziehen.“ Das Adler-Team lasse das Übernahme-Angebot nun auf sich zukommen und will dann einen Ideenwettbewerb in der Genossenschaft durchführen. Schauen, wozu das Türmchen genutzt werden könnte: als kleines Atelier, als Apartment für Künstler, die im Adler auftreten, oder, oder, oder.

Das RWE-Türmchen an der Ecke Lohmühler Weg/Baerler Straße. Foto: Uwe Plien

Info Das Testzentrum in der Künstler-Garderobe macht sich bezahlt Schnelltests Als Glücksgriff hat sich das Testzentrum in der Künstler-Garderobe erwiesen. Von Mai bis Dezember wurden 13.563 Corona-Schnelltests durchgeführt. 20 Mitarbeiter und drei Ehrenamtliche sind im Dienst der Gesundheit beschäftigt. Das beschert der Genossenschaft gute Gewinne, die investiert werden können. Kunst Dafür, dass die Kunst im Schwarzen Adler nicht zu kurz kommt, sorgen Ingrid Lohmann-Küppers und Ulrike Bröcking. Die beiden Frauen, selbst künstlerisch aktiv, organisieren die Ausstellungen im Schwarzen Adler. Die aktuelle von Gisela Rietta Fritschi ist bereits die dritte innerhalb eines Jahres. Vortrag Etabliert hat sich die Reihe Adler-Disku. Ein Diskussionsforum zu aktuellen gesellschaftlichen Themen. Organisator Fritz Wagener (FOTO: FW) hat 2021 mit Islam-Kennerin Lale Akgün erstmals eine Referentin live in den Saal geholt. Maurice Höffgen, Experte für Staatsfinanzierung, wurde live in den Adler zugeschaltet. Garten Der Garten des Schwarzen Adlers stand vom Frühling bis in den Herbst hinein immer in voller Blüte. Das ist dem Aufsichtsratsvorsitzenden Werner Susmann und dessen Ehefrau Vroni zu verdanken. Sie haben bewiesen, dass sie den „grünen Daumen“ haben.

Vielleicht haben ja die jungen Besucher des sehr alten Vierbaumer Lokals eine Idee. Denn junge Leute entdecken den Adler wieder für sich. „Wir haben viele 20- bis 30-jährige Gäste“, so Wagener. „Das tut uns gut.“ An dieser Entscheidung ist sicher auch Geschäftsführer Joe Prangenberg nicht ganz unschuldig. Der Service-Chef, der sich die Geschäftsführung seit einem Jahr mit Koch und „Adler-Horst“ Horst Vierhaus teilt, ist selbst erst Ende 20 und kennt natürlich viele in seinem Alter.

Restaurant und Dorfkneipe: ein Blick in den Gaststättenraum des Schwarzen Adlers in Vierbaum. Foto: Schwarzer Adler

Die beiden Geschäftsführer sind fest angestellt bei der Genossenschaft. Aber keinesfalls nur sie. „Wir haben uns dazu entschieden, unseren Mitarbeitern so weit es geht feste Verträge zu geben“, unterstreicht Regina Pepping, die wie Wagener dem Vorstand angehört und ehrenamtlich arbeitet. Neben Prangenberg und Vierhaus gibt es zwei weitere Vollzeitkräfte in der Küche, außerdem Azubi Clinton Fernando. Zudem sind drei Frauen im Service angestellt und auch eine Reinigungskraft gehört zum harten Personal-Kern, sie alle allerdings als Teilzeitkräfte. Darüber hinaus gibt es noch Aushilfen. „Ein gutes Team“, hebt Fritz Wagener hervor. „Die Leute arbeiten super zusammen.“

Fritz Wagener ist Vorsitzender des Vorstands der Genossenschaft Schwarzer Adler Vierbaum Foto: Wagener

Apropos Clinton Fernando: Der junge Flüchtling aus Sri Lanka kann sich nach langem Bangen einen Pass seines Heimatlandes bei der Botschaft in Berlin abholen. Wagener: „Das bedeutet, dass er seine dreijährige Ausbildung zum Koch beenden kann, ohne abgeschoben zu werden. Und wenn er danach zwei weitere Jahre in seinem Beruf arbeitet, kann er eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung beantragen.“ Eine gute Perspektive also.

Zwei Jahre besteht die Adler-Genossenschaft nun. Am 1. Januar 2020 begann das Abenteuer. Nicht alles, aber das meiste mache viel Freude, sagt Fritz Wagener. Insgesamt entwickele sich der Schwarze Adler gut. „Der Umsatz liegt für 2021 um ein Drittel höher als vor der Genossenschaft-Gründung“, so der Adler-Vorstand. „Und das, obwohl wir erst seit Mai dauerhaft geöffnet haben.“

Im zurückliegenden Jahr ist einiges investiert worden. Die Terrasse ist komplett überdacht worden, wobei das Lamellendach erst im Frühjahr installiert wird. Fördermittel dafür hat die Kulturinitiative beantragt und bewilligt bekommen. Frisch renoviert worden ist die 100-Quadratmeter-Wohnung über dem Lokal; spätestens ab März wird sie als Ferienwohnung zur Verfügung stehen. Die Küchenräume sind durch einen Wanddurchbruch vergrößert worden; ein Projekt, das noch nicht abgeschlossen ist. Und eine neue Gasheizung gibt es auch.

Es läuft gut im Adler mit aktuell 330 Genossen. 2021 sind 33 Miteigentümer mit 38 Anteilen zu je 1000 Euro hinzugekommen. „Es wäre schön, wenn es noch mehr werden würden“, sagt Regina Pepping. „Je mehr Genossen, desto erfolgreicher kann der Adler werden.“

(up)