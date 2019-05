Gelungener Start in den Mai : Ein Tag der Entdeckungen in Orsoy

Beliebt auf dem Miriam-Markt war der Blumenverkaufsstand. Viele Besucher deckten sich mit bunt blühenden Pflanzen für die Sommerzeit ein. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Orsoy Stöbern, finden, freuen hieß die Devise zum Maifeiertag in Orsoy. Sowohl auf dem Miriam-Markt als auch beim Bücherflohmarkt der Leselust und der Ausstellung des Kunstspektrums gab es Spannendes zu entdecken.

Pfarrer Uwe Klein hatte seinen Spaß. „Zum ersten Mal habe ich auf unserem Markt selber ein wenig rumgetrödelt und bin mehrmals fündig geworden. Das hat Spaß gemacht“, sagte der Vertreter der Orsoyer Kirchengemeinde, der schon seit Mittwochmorgen auf dem von der Kirchengemeinde Orsoy organisierten Miriam-Markt anzutreffen war.

Der Miriam-Markt, der vor einiger Zeit noch Frauentrödelmarkt hieß und traditionell am 1. Mai auf dem Orsoyer Marktplatz stattfindet, bestand aus insgesamt 36 Ständen. An allein 16 davon waren die Grundschule Orsoy und die Grundschulbetreuung Oase vertreten. Zahlreiche weitere Kleidung-, Schmuck- und Blumenstände rund um den Marktplatz luden zum Trödeln ein. Daneben gab es ein reichhaltiges Essensangebot. „Die Leute kommen von weit her, um hier zu trödeln“, sagte Pfarrer Klein. „Das ist immer eine schöne Angelegenheit, und die Leute haben ihren Spaß“, ergänzte er.

Auch im Stadthaus war die Auswahl groß: Dort lud der Bücherflohmarkt der Leselust mit einem großen Repertoire an Krimis bis zu Kinderbüchern zum Stöbern und Schmökern ein. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Info Kunstwerke an zwei Wochenenden zu sehen Ausstellung Bilder und Fotografien zeigen die Künstler Ariane Bakker, Annegret Braun, Iris Funck, Ursula Heines, Barbara Hendricks, Sabine Jarofka, Hermann Lemmen und Eva Schlötels im alten Orsoyer Rathaus. Öffnungszeiten Die Werke sind an den kommenden Wochenenden bis einschließlich 12. Mai jeweils von 11 bis 17 Uhr zu sehen.

Es herrschte eine entspannte Atmosphäre auf dem gut besuchten Trödelmarkt. Auch die Hilfsbereitschaft aller Beteiligten war auffällig. So zum Beispiel half der neue Orsoyer Pastor Heiner Augustin am Reibekuchenstand aus. Großen Anteil am Gelingen der Aktion hatte Helga Tempel. Die Presbyterin und Frauenbeauftragte der Orsoyer Kirchengemeinde hatte sich nicht nur bei der Organisation ins Zeug gelegt, sondern war bereits zum 15. Mal auf dem Miriam-Markt mit einem eigenen Stand dabei. Auch sie verkaufte Trödel aller Art und zeigte sich zufrieden mit der Resonanz.

Ebenfalls auf dem Miriam-Markt vertreten war der Nabu-Ortsverband Rheinberg. Gegen eine Spende an die Nabu-Kreisgruppe Wesel konnte man beim Stand des Naturschutzbundes ein breites Spektrum rund um den Vogel-und Insektenschutz erleben. „Wir wollten die Bevölkerung ein Stück weit aufklären und informieren. Umweltschutz ist ja im Moment ein großes Thema“, erklärte Sylvia Oelinger, Leiterin der Rheinberger Nabu-Gruppe. Insgesamt sei das Thema „gut angekommen“, was sicher auch an den zahlreichen Mitmachangeboten gelegen habe, sagte sie weiter. So konnten zu Beispiel die jungen Teilnehmer des Nabu-Kinderquiz, bei dem sich die Fragen rund um den Vogel- und Insektenschutz drehten, eine Eselwanderung mit der ehrenamtlichen Nabu-Helferin Birgit Witt gewinnen. Zudem wurden selbst gekochtes Vogelfutter und eigens gebaute Vogelhäuser verkauft, welche Fußballfans sogar mit dem Vereinswappen ihres jeweiligen Lieblingsclubs versehen lassen konnten.

Zeitgleich zum Miriam-Markt fanden im Orsoyer Stadthaus der Bücherflohmarkt der Leselust Orsoy und das Orsoyer Kunstspektrum statt. Letzteres beinhaltete mehr als 70 Bilder, bei denen es sich um eine Ansammlung von Werken von Profis und Hobbymalern handelte. Die Teilnehmer hatten sich vorher in eine Liste eingetragen, so hatten auch Unerfahrene die Chance, mit ihren Bildern für Aufmerksamkeit zu sorgen. „Auch Bilder, die nicht perfekt sind, können durchaus anziehend sein“, betonte Kunstpädagogin Edith Beck-Kowolick vom Orsoyer Kunstspektrum, die sich angeregt mit Besuchern über die ausgestellten Kunstwerke unterhielt. „Außerdem ist es wichtig, dass auch Laien die Chance gegeben wird, ihre Anfertigungen auszustellen“, so Beck-Kowolick weiter.

Neben Bildern unterschiedlichster Art waren auch von Schülern angefertigte Zeichentrickfilme zu aktuellen Themen zu sehen. Außerdem las Autorin Birgit Stieler aus ihrem neuen Buch „Relativ anstrengend – Mein Weg aus Hartz IV“ vor, über das schon in einer Talk-Show im WDR berichtet worden war. Denn: „Auch Literatur ist eine Form von Kunst“, wie Edith Beck-Kowolick erklärte.

Noch mehr Literatur gab es bereits einen Raum weiter zu finden. Der Bücherflohmarkt der Leselust lud Interessierte zum Stöbern ein. Romane, Krimis, Ratgeber sowie Koch- und Kinderbücher konnten gegen eine freiwillige Spende für die Orsoyer Leselust auskauft werden. „Viele rechnen nach Gewicht oder Anzahl der Bücher einen festen Preis aus. Aber mit den Spenden haben wir bisher gute Erfahrungen gemacht“, sagte Klaus Geldermann, erster Vorsitzender der Leselust. Auch er war zufrieden mit der Resonanz und dem zahlreichen Erscheinen der Orsoyer Bürger.

Somit wurde in der Orsoyer Innenstadt der Mai gebührend willkommen geheißen. Nun muss er es nur noch mit reichlich Sonnenschein-Stunden und gutem Wetter zurückzahlen.

