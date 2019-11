Bürgerbus Rheinberg : Ein schöner Strauß Blumen für Passagierin Nummer 60.000

Rheinberg Der Bürgerbusverein Rheinberg überraschte Hildegard Dislich, die zu einem Bummel in die City fahren wollte.

Hildegard Dislich braucht einen kleinen Augenblick, bis sie sich gefangen hat und sich freuen kann. Nichtsahnend steigt sie am Freitag gegen 10.40 Uhr am Alten Rathaus in der Rheinberger Innenstadt aus dem Bürgerbus und will bei einem Bummel durch die City ein paar Einkäufe in der Stadt erledigen. Plötzlich ist sie umringt von Menschen. Susanne Grimm, Kassiererin des Bürgerbusvereins, überreicht der 78-Jährigen einen schönen Strauß Blumen, gratuliert ihr ebenso wie der Vorsitzende des Bürgerbusvereins, Karl-Heinz Lochen. „Sie sind unser 60.000. Fahrgast“, sagt Susanne Grimm.