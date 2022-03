Schülerprotest in Rheinberg : Ein starkes Zeichen für Frieden

Rheinberg Der Ukraine-Krieg macht fassungslos. Symbolhafte Aktionen wie ein Schülerprotest am Freitag in Rheinberg können da ein gutes Ventil sein.

Dieses Zeichen hat gesessen. Rund 1800 Schüler und Schülerinnen sowie Lehrkräfte der beiden weiterführenden Schulen in Rheinberg – Gesamtschule und Gymnasium – haben sich in Rheinberg Luft gemacht, haben sich mit eindrucksvollen Worten und sichtbaren Gesten gegen den Krieg in der Ukraine ausgesprochen. Und das nicht jeder für sich, sondern ganz bewusst als eine große Schulgemeinschaft.

Der Krieg beherrscht alles und lässt niemanden kalt. Die Teilnahme an dieser Kundgebung in Rheinberg war freiwillig. Aber bis auf einzelne Schüler und Schülerinnen, die etwa krank waren, wollten wohl alle dabei sein. Sie kamen in Scharen und empfanden die Teilnahme nicht als lästige Pflicht. Schließlich kam der Impuls zu diesem Protestzug aus der Schülerschaft. Im Unterricht, auf dem Schulhof, in der Freizeit – überall reden junge Menschen über das Thema, stellen sich Fragen, haben Angst. In Rheinberg ebenso wie in Alpen, Sonsbeck, Xanten, weltweit. Dieser Krieg macht fassungslos, und wer sich dem Unfassbaren ausgesetzt sieht, der lechzt nach Gemeinschaft, der will sich mitteilen und sucht Kraft in der Überzeugung, dass auch Symbolhaftes helfen kann. „Mehr als das hier kann man ja nicht tun“, sagte ein Schüler. „Aber immerhin tun wir das.“