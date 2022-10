Rheinberger Politiker gestorben : Sozialdemokrat mit Ecken und Kanten

Hans-Albert Schürmann war mehr als 40 Jahre Mitglied der SPD. Foto: SPD Rheinberg

Rheinberg/Orsoy Der langjährige Rheinberger SPD-Kommunalpolitiker Hans-Albert Schürmann aus Orsoy ist wenige Tage vor seinem 81. Geburtstag nach kurzer schwerer Krankheit gestorben.

Hans-Albert Schürmann war ein Mann klarer Worte. Es konnte passieren, dass er in einer Ausschusssitzung mal auf den Tisch haute, aufstand und schimpfend den Saal verließ, um dann fünf Minuten später abgekühlt und entspannt zurückzukehren. Er war impulsiv, konnte streiten, hatte Überzeugungen, war eine echte Type mit Ecken und Kanten. Einer, der auch mal auf den Putz haute. Nachtragend war der SPD-Politiker indes nie. „Ihm war nur immer sehr wichtig, noch ohne schlechtes Gewissen in den Spiegel schauen zu können“, sagt Nicole Schürmann über ihren Vater, dessen sichtbares Markenzeichen seit Jahrzehnten seine Vorliebe für Baskenmützen war.

Hans-Albert Schürmann war aber durchaus auch humorvoll. Er war ein Sozialdemokrat vom alten Schlag. Als alter Homberger arbeitete er bis zu seinem Ruhestand vor knapp 20 Jahren beim Maschinenbauunternehmen Schmitz & Söhne an der Königstraße. Er war gelernter Maschinenschlosser, später spezialisierte er sich auf hydraulische Anwendungen. Ein Handwerker durch und durch. Bis auf Elektroarbeiten habe er alles selbst gemacht und Vieles auch gut gekonnt. 1984 bauten er und seine Frau Hannelore ein Haus am Orsoyerberg; auch da habe er vom Keller bis zum Dach das Meiste selbst gemacht.

Mehr als 40 Jahre war er Mitglied der SPD, wo er seine politische Heimat fand. Deutlich länger, mehr als 60 Jahre, war er gewerkschaftlich bei der IG Metall organisiert. Für die SPD saß Hans-Albert Schürmann zehn Jahre im Rheinberger Rat, von 1999 bis 2009. Für sein politisches Engagement wurde er auch ausgezeichnet. Anschließend war er noch bis 2014 als Sachkundiger Bürger aktiv. In diesen 15 Jahren gehörte er verschiedenen Gremien an: unter anderem dem Haupt- und Finanzausschuss und dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt sowie dem Sozialausschuss – soziale Themen lagen ihm immer am Herzen. Außerdem war er Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes. Schürmann war darüber hinaus Mitglied des Orsoyer Angelsportvereins, der Orsoyer Bürgerschützen und des Awo-Ortsverbands Rheinberg. Auch dort erlebte man ihn als engagiert und zupackend.

Er habe immer ein Herz für die schwächeren Menschen in der Gesellschaft gehabt, sagen viele seiner Weggefährten. So war es für Hans-Albert Schürmann eine Selbstverständlichkeit, seine kranke Ehefrau Hannelore bis zu deren Tod 2009 im eigenen Zuhause zu pflegen. Vor zwei Jahren verkaufte er das Haus und zog in eine Seniorenwohnung in Orsoy an der Fährstraße.

Jetzt ist Hans-Albert Schürmann, nur drei Tage vor seinem 81. Geburtstag, nach kurzer schwerer Krankheit gestorben. Die Beisetzung findet am Freitag, 28. Oktober, auf dem Friedhof an der Bendstege in Orsoy statt. Die Trauerfeier beginnt um 11 Uhr in der Friedhofskapelle.

(up)