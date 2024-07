Sommerfest in Rheinberg Ein Fest nicht nur für Leckermäuler

Info

Freitagsprogramm Mit Rock-Klassikern wie „Radar Love“, „Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz“ oder „Hier kommt Alex“ heizte am Freitagnachmittag das Duo Take Two auf dem Großen Markt ein. Doch da warteten die Zuschauer schon sehnsüchtig auf die Übertragung des EM-Viertelfinalspiels Deutschland gegen Spanien. Nach der Niederlage war die Stimmung natürlich im Eimer. Erst danach traten dann Chris Koch & Friends auf.