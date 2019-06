Bestattungskultur : Ein neuer Quader für 64 Urnen in Borth

Mit dem Kran werden die einzelnen teile des Urnenquaders auf dem Borther Friedhof platziert. Foto: Johannes Rütten

Rheinberg Auf dem Friedhof an der Borther Straße ist ein maßgeschneidertes Gebäude errichtet worden. Die CDU hatte es schon 2017 beantragt. Die Kosten liegen bei knapp 90.000 Euro. Feuerbestattungen werden immer häufiger nachgefragt.

Die Bestattungskultur verändert sich. Längst schon ist die klassische Erdbestattung im Holzsarg nicht mehr das Ein und Alles. Vor allem Feuerbestattungen werden immer häufiger gewünscht. „Wir haben uns in der Verwaltung erkundigt und dort erfahren, dass in Rheinberg inzwischen für jede zweite Bestattung die Urne gewählt wird“, schildert Erich Weisser, CDU-Fraktionsvorsitzender. Allerdings müssen die Friedhöfe erst einmal dafür hergerichtet werden.

In Borth ist das jetzt geschehen. Auf dem dortigen Friedhof ist in dieser Woche ein sogenannter Urnenquader aufgebaut worden. Maximal 64 mit der Asche verstorbener menschen gefüllte Urnen können dort untergebracht werden. Erich Weisser: „Endlich. Wir haben lange darauf warten müssen.“ Schon im Januar 2017 hat die CDU-Fraktion einen entsprechenden Antrag gestellt. Damals machte sich die Mehrheitsfraktion in den Beratungen für den Haushalt 2017 dafür stark, 10.000 Euro für eine Stelen-Anlage einzustellen. „Damals sagte man uns, dass 10.000 Euro für drei Felder reichten.“

Am nächsten Mittwoch soll die Bauabnahme erfolgen. Danach wird noch gepflastert. Foto: Johannes Rütten

Info Weniger Arbeit und weniger Kosten Alternativen Die Kinder sollen möglichst wenig Arbeit mit der Grabstätte der Eltern haben – das ist ein Beweggrund vieler Menschen dafür, sich für eine Feuerbestattung mit Urnenbeisetzung zu entscheiden. Zudem sind die Kosten für eine Urnenbestattung geringer als bei Erdbestattungen im Sarg.

Die große Nachfrage brachte die Verwaltung allerdings dazu, das Gebäude auf dem Borther Friedhof größer zu planen. „Was wir dort jetzt realisiert haben, ist keine Anlage von der Stange, nichts Gewöhnliches aus dem Katalog“, konstatiert Bürgermeister Frank Tatzel auf Nachfrage. „Der zuständige Fachbereich Tiefbau und Grünflächen hat sich intensiv damit befasst und sich letztendlich für eine Maßanfertigung entschieden, die farblich zur Aussegnungshalle auf dem Borther Friedhof passt.“

Auf dem Foto kann man sehen, wie die komplette Anlage aussieht. Foto: Johannes Rütten

Dadurch fallen die Kosten jetzt erheblich höher aus und liegen alles in allem bei knapp 90.000 Euro. Das Betonfundament und eine Verschönerung des Häuschens mit Pflastersteinen sowie der kauf und das Setzen von Pflanzen sind schon inbegriffen. „Das ist ja doch eine erheblich höhere Summe als die CDU beantragt hat“, unterstreicht Tatzel. „Deshalb mussten wir das zunächst beraten und im Haushalt unterbringen. Das ist der Grund, warum sich der Bau so lange hingezogen hat.“

Foto: Johannes Rütten

bei der Ausschreibung setzte sich das Kamp-Lintforter Unternehmen Terra Flor Garten- und Landschaftsbau durch. Am Mittwoch begannen die Arbeiten, die vorbereiteten Bauteile wurden angeliefert und mit einem Kran in Position gebracht. Der Bürgermeister: „Die Abnahme soll am Mittwoch, 5. Juni, erfolgen. Die Pflasterarbeiten werden danach erledigt.“

Dieser Urnenquader ist übrigens nicht der erste in Rheinberg. Es existieren bereits drei solcher Urnenfelder auf dem Friedhof am Annaberg: zwei mit jeweils 18 Urnen-Nischen und eine, in der 25 Urnen untergebracht werden können. Die Urnen stehen in kleinen Kammern, die mit Steinplatten fest verschlossen werden.