Unternehmen in Rheinberg Ein Podcast über Underberg

Sowohl Christiane Underberg als auch Michael Söhlke hatte Philipp Westermeyer beim OMR-Festival 2023 in Hamburg kennengelernt. Auf dem Festival, das im vergangenen Jahr 70.000 Marketing- und PR-Experten in die Hansestadt lockte, war die Marke Underberg als Family-Partner zum ersten Mal präsent, unter anderem nahm Christiane Underberg an dem Eröffnungsevent mit Moderator Kai Pflaume teil. Philipp Westermeyer wurde neugierig. Sein eigenes Team war so begeistert von den Besuchen im Stammhaus, dass sich der gebürtige Essener entschied, selbst nach Rheinberg zu reisen, um Marke, Mythos und Menschen im Rahmen seines Podcasts zu erleben.