Ineos-Nachbarschaftsfonds : Ein neues Kühlhaus für die Tafel

Rheinberg Das Rheinberger Chemiewerk Inovyn hat 8000 Euro aus dem Ineos-Nachbarschaftsfonds an die Lebensmittelausgabestelle im St.-Anna-Pfarrheim gespendet. Das neue Kühlhaus hat 13.000 Euro gekostet und ist bereits in Betrieb.

Seit 17 Jahren gibt es die Rheinberger Tafel mit der Ausgabestelle am St.-Anna-Pfarrheim. Einer, der sich von Beginn an für die Lebensmittelausgabe an Bedürftige eingesetzt hat, ist Pastoralreferent Werner Koschinksi. Der ist auf dem Absprung, wechselt nach 22 Jahren die Pfarrei, geht nach Bottrop-Kirchhellen und ist am Annaberg bereits offiziell verabschiedet worden. Am Dienstag konnte er sich davon überzeugen, dass aus der ehemals kleinen Ausgabestelle ein mittelständisches Unternehmen geworden ist.