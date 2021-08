Stadtverwaltung Rheinberg : Ein neues Gesicht in Bürgermeisters Vorzimmer

Rheinberg Nicole Guyens ist die neue Vorzimmerdame von Bürgermeister Dietmar Heyde und der neuen Beigeordneten Iris Itgenshorst. Nachmittags und in Vertretung ist sie zudem auch Ansprechpartnerin, wenn der Technische Beigeordnete Dieter Paus verlangt wird.

Die Verwaltungsfachangestellte kennt das Stadthaus und seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Am 1. August 1988 begann sie ihre Ausbildung. Und gleich im Anschluss ging sie in die Bauverwaltung, zuletzt Tiefbauverwaltung. 33 Jahre Rheinberger Stadtverwaltung – da kommt eine Menge Erfahrung zusammen. Den Begriff „Abfangjäger“ – gerne für Vorzimmerdamen von Führungspersonen verwendet – findet Nicole Guyens ganz und gar nicht despektierlich. „Ich sehe es als meine Aufgabe an, Herrn Heyde und Frau Itgenshorst den Rücken frei zu halten, indem ich in manchen Fällen schon helfen kann, ohne die beiden unmittelbar einbeziehen zu müssen.“ Manche Anfragen könne sie beispielsweise an die Fachbereiche vermitteln. Eine Bedingung habe sie gehabt, bevor sie sich für die neue Stelle entschieden habe: „Die Chemie im Team muss stimmen. Und sie stimmt“, versichert Nicole Guyens.