Altenpflege in Rheinberg : Ein neuer Lieblingsort für die Millinger Höfe

Altenpflege in Rheinberg

Das Loch ist schon ausgehoben, die Kunststoffwanne für den Gartenteich kann kommen. In der Grube: Einrichtungsleiter Markus Loth. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Auf dem Gelände der Altenpflegeeinrichtung wird heftig gebuddelt. Hier entsteht ein Gartenteich und am Ende ein Ort, an dem sich die Bewohner gerne aufhalten sollen. Es braucht noch ein wenig Unterstützung.

Die Millinger Höfe bekommen einen neuen „Lieblingsplatz“. Im Garten der Senioreneinrichtung an der Alpener Straße wird mit vereinten Kräften ein Teich gebaut. Und daran ist Markus Loth, der die Millinger Höfe seit einigen Monaten leitet, nicht unschuldig. „In meiner privaten Nachbarschaft sollte ein Gartenteich verschwinden, da der Hausherr verstorben ist und meine Nachbarin es alleine nicht mehr bewerkstelligen kann, sich darum zu kümmern“, erzählt Loth. „Sie hat mich um Hilfe gebeten. Und bei der Überlegung, wie und wo man eine große Kunststoffwanne für einen Gartenteich entsorgen kann, hatte ich die Idee, sie nach Millingen zu bringen.“

Markus Loth erkundigte sich im Haus nach einer Einschätzung, ob man den Bau eines Teichs nicht zu einer Aktion machen könne. Gesagt, getan: Mit den Hausmeistern der Einrichtung wurde das Becken nach Millingen transportiert. Mit ehrenamtlicher Hilfe unter anderem von Vätern junger Männer, die in den Millinger Höfen arbeiten, und tatkräftiger Unterstützung von Bewohnern aus den beiden Demenzgruppen und der Tagespflege wurde mit Hilfe von Baumaschinen ein passendes Loch gegraben, um die Teichwanne wieder einsetzen zu können. Markus Loth: „Und zwar in unserem Garten zum Schützenplatz hin. Dort haben wir erst vor kurzem ein Holzgartenhaus aufgebaut und dort soll nun der neue Lieblingsort entstehen.“ Noch in dieser Woche soll die Wanne eingeschwämmt werden, bevor das Außengelände dann ansprechend gestaltet und bepflanzt wird.