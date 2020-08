Kranzniederlegung in Rheinberg : Gedenkfeier statt Schützenfest

Pfarrer Martin Ahls mit den Offizieren am „Tor der Toten“. Foto: Schützen

Rheinberg Das Rheinberger Schützenfest ist wegen Corona ausgefallen. Trotzdem trafen sich jetzt die Offiziere der drei Innenstadt-Vereine – Bürgerschützen, Sebastianer und St. MIchaelis –, um der Verstorbenen zu gedenken.

Es ist Anfang August. Da klingelt es bei vielen Menschen aus der Rheinberger Innenstadt. Normalerweise würde jetzt das große Schützenfest gefeiert werden und Rheinberg hätte vermutlich seit Montagabend einen neuen Schützenkönig. Im Zelt auf der Schützenwiese an der Orsoyer Straße wäre der Krönungsball gefeiert worden und auf der Kirmes hätten sich die Karussells gedreht, wäre an der Schießbude scharf geschossen worden und die Besucher hätten sich an Zuckerwatte, Lebkuchenherzen oder Eis erfreut.

Doch die Corona-Pandemie hat den Schützen einen Strich durch die Rechnung gezogen. Kein Schützenfest, kein Schießen, keine Kirmes – darauf hatte sich die Dreier-Gemeinschaft – bestehend aus Bürgerschützenverein, St.-Michaelis-Bruderschaft und St.-Sebastianus-/St.-Georgius-Bruderschaft – geeinigt. Alles wird um ein Jahr weiter geschoben, so die Verabredung. Die Sebastianer sind also erst 2021 mit der Ausrichtung des Schützenfestes an der Reihe. Und Präsident Heinz Geßmann bleibt noch ein Jahr länger als König in Amt und Würden.

Nun hat sich eine Abordnung der Offiziere aller drei Schützenvereine dennoch getroffen. Unter Mitwirkung von Pastor Martin Ahls, Präses der Sebastianer, wurde ein Kranz am Ehrenmal „Tor der Toten“ in den Wallanlagen niedergelegt und so der Verstorbenen gedacht. „Anschließend“, so Geßmann, „gab es natürlich am Schützenhaus noch ein Kirmesbier.“ Na, immerhin.

(up)