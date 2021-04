Buchveröffentlichung in Rheinberg : Ein kleines Lexikon über den Orsoyer Rheinbogen

Rheinberg Der Rheinberger Rolf Leistner hat ein kleines Buch über die Geschichte des Orsoyer Rheinbogens herausgegeben. Es ist nicht das erste Mal, dass er über die grüne Oase zwischen Stadt und Rhein schreibt.

Rolf Leistner lebt seit 2000 zusammen mit seiner Frau in Rheinberg. Aber schon viel länger kommt er hierher – seit 1972, durch verwandtschaftliche Kontakte seiner Frau. Irgendwann sei er bei Bekannten im Orsoyer Rheinbogen eingeladen gewesen und habe versprochen, einmal etwas über die grüne Oase zwischen Stadt und Rhein zu schreiben. Ein Versprechen, das Rolf Leistner inzwischen gleich mehrfach eingelöst hat. Nach historischen Abhandlungen über ehemalige Höfe im Orsoyer Rheinbogen, den Milchplatz und den Alt­rheingraben bis zum Rhein gibt er jetzt das „Lexikon Orsoyer Rheinbogen in der Historie“ heraus. Es handelt sich um ein 40-seitiges Werk im Kleinformat, es ist teilweise bebildert, mit 50 Artikeln in alphabetischer Reihenfolge.

Gedenken an jüdische Gewaltopfer : Stolpersteine in Rheinberg liegen wieder „richtig“

„Ich hatte noch so viele Notizen, die wollte ich nicht einfach wegschmeißen“, erzählt Rolf Leistner, der in Wetzlar geboren wurde und als Industriekaufmann unter anderem in Frankfurt und Stuttgart gelebt hat, bevor er nach Rheinberg kam. Seine Informationen bezieht er aus verschiedenen Archiven. „Ich habe mich immer schon für Geschichte interessiert“, erzählt der Autor, der schon eine ganze Reihe historischer Hefte veröffentlicht hat. „Ich mag die traurigen Sachen“, gesteht er. So hat er auch mal über eine Frau aus Mittelfranken geschrieben, die im Mittelalter als Hexe verbrannt worden ist. Auch am ersten Alpen-Lexikon hat Rolf Leistner seinerzeit mitgewirkt.