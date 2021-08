Veranstaltung des Stadtmarketings Rheinberg : Ein Hoch auf den Platz mit den Linden

Die Moerser Gruppe Herrensalon belebte den Frühschoppen mit Swing- und Schlager-Songs aus den vergangenen Jahrzehnten. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Bei einer Veranstaltung des Rheinberger Stadtmarketings wurde bei Live-Musik und Tango-Tanz daran erinnert, dass die kleine Fläche neben dem Alten Rathaus vor zehn Jahren eröffnet wurde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Marie Braun

Zehn Jahre liegen Neugestaltung und Eröffnung des Platzes neben dem Alten Rathaus in Rheinberg zurück. Zu diesem Anlass veranstaltete das Stadtmarketing dort jetzt eine „kleine Feier“ unter den Linden, die dort vor zehn Jahren gepflanzt worden waren. Die Idee zu der Feier sei spontan gekommen, sagte Norbert Nienhaus, Vorsitzender des Stadtmarketing-Fördervereins. Vor allem, weil die Moerser City-Tanzschule an diesem Ort und für diesen Tag, wie schon so oft in den vergangenen 20 Jahren, Tango-Begeisterte dazu eingeladen hatte, argentinischen Tango unter freiem Himmel zu tanzen. Die Kombination beider Events habe gut gepasst, so Norbert Nienhaus.

Ab 11 Uhr spielte jetzt das Moerser Jazz-Swing-Quartett Herrensalon bei einem Frühschoppen Lieder aus den Sechzigern, Siebzigern und Achtzigern sowie aktuelle Songs. Das Quartett kam bei den Gästen gut an und lockte auch Vorbeifahrende an. Nienhaus und Bürgermeister Dietmar Heyde begrüßten nach den ersten Tönen die ersten Gäste. Nienhaus erzählte dabei, dass der Lindenplatz am Alten Rathaus vor zehn Jahren „noch ein bisschen anders“ ausgesehen habe. Das Stadtmarketing habe sich dafür engagiert, ihn umzugestalten.

Info Durch gute Beziehungen zum Rheinberger Hospiz Ahornbäume Bevor der Platz neben dem Alten Rathaus in Rheinberg so aussah wie heute, gab es dort die „Skater­kuhle“. Die Ahornbäume, die dort standen, sollten im Zuge dieser Planung durch Linden ersetzt werden. Die Grünen hatten das im Rat abgelehnt. Nach mehreren Gutachten und einer Bürgerinitiative wurde erstmals in Rheinberg in einem Bürgerbegehren darüber abgestimmt. Der Erhalt der Ahornbäume wurde darin abgelehnt, zu wenige Menschen hatten dafür gestimmt. Herrensalon Auf das Moerser Jazz-Swing-Quartett wurde das Stadtmarketing durch die guten Beziehungen zum Rheinberger Hospiz Sonnenschein aufmerksam. Hauptsänger Yogi Niehaus ist zweiter Vorsitzender des Hospiz-Fördervereins. Unterstützung Zelte, Stehtische und Lampen für „die kleine Feier“ brachten Veranstaltungstechniker von Blue Media Light aus Rheinberg mit.

Bürgermeister Heyde erwähnte auf humorvolle Art, dass er sich mit den „schönen Linden“ noch schwertue. Denn: Vor zehn Jahren mussten für die Linden Ahornbäume gefällt werden, was Heyde mit seiner Partei Bündnis 90/Die Grünen – damals noch als Ratsmitglied – hatte verhindern wollen.

Viele Fahrradfahrer fuhren durch die Stadt, schauten der Feier neugierig zu, und mehrere, wie ein Rheinberger Ehepaar, das eine Fahrradtour unternommen hatte, blieben stehen. Einige fotografierten und filmten die Veranstaltung, auch Ilia Stantschef. Er fotografiere „alles, was hier in der City passiert“, erzählte der Rheinberger.

Ab 15 Uhr bat dann die Moerser City-Tanzschule mit Guido Gottlieb und Myriam Tausch zum argentinischen Tango. Etwa 50 bis 60 Tanzpaare waren gekommen, die Hälfte etwa aus der Moerser Tanzschule, die andere aus der Umgebung, teilweise aus 50 bis 70 Kilometer Entfernung. Über Bekanntmachungen in Facebook-Gruppen und Tango-Apps seien sie auf die Veranstaltung aufmerksam geworden, erzählte Gottlieb.

Die Tänze waren improvisiert, denn argentinischer Tango lebt von der Spontanität der Tänzer. Gottlieb berichtete: „Ich war in keinem Jahr so skeptisch wie in diesem.“ Aber: Die neuen Corona-Verordnungen mit der 3G-Regel und das Wetter hätten eine tolle Veranstaltung mit Publikum nach einem Jahr Corona-Abstinenz ergeben. Wichtig für den argentinischen Straßen-Tango sei aber trotz tollem Publikum, dass kein Tango-Tänzer für das Publikum tanze, betonte Gottlieb. Es gehe dabei um Emotionen und diese auszuleben und einzubringen, das Publikum nehme man dabei quasi gar nicht wahr.