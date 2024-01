Stadtentwicklung in Rheinberg Ein Haus für gehandicapte Menschen in Budberg

Budberg · In der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses am Mittwoch geht es auch um den möglichen Bau eines Gebäudes mit elf Appartements für Menschen mit Behinderungen an der Von-Büllingen-Straße neben dem Friedhof.

21.01.2024 , 18:01 Uhr

Die Freifläche neben dem Budberger Friedhof soll bald bebaut werden. Foto: Armin Fischer (arfi)

An der Von-Büllingen-Straße, unmittelbar neben dem Budberger Friedhof, soll ein kleines Neubaugebiet entstehen. Dort könnte auch ein Haus für Menschen mit Behinderungen errichtet werden. Wie die Stadt jetzt mitteilt, hat bereits im Oktober 2023 ein erstes Gespräch mit Vertretern des VKM Rheinberg – Verein für körperund mehrfachbehinderte Menschen – samt eines Investoren-Vertreters stattgefunden, um zu erörtern, ob deren Vereinsziel, Häuser für betreutes Wohnen zu schaffen, sich auf städtischen Flächen in Budberg realisieren lässt. Auf die Investoren sei der Verein aufmerksam geworden, weil diese schon mehrere vergleichbare Einrichtungen verwirklicht haben, so zuletzt in Xanten auf dem Gelände der ehemaligen Vynener Grundschule. Dort ist auch inklusives Wohnen mit einem Betreuungsangebot in einem Objekt mit mehreren Apartments vorgesehen. In Budberg ist neben Einfamilienhäusern auch vorgesehen, Mehrfamilienhäusern zu realisieren – von daher könne man prüfen, ob ein Haus für Menschen mit Behinderungen gebaut werden könne. Angedacht sind zwei Objekte, wobei das eine Platz für elf Appartements und Gemeinschaftseinrichtungen für die gehandicapten Menschen sowie die notwendige Betreuung und ergänzende Wohnungen bieten soll, während im zweiten Objekt frei finanzierte wie auch öffentlich geförderte Wohnungen entstehen sollen. Mindestens die Hälfte der Einheiten sollen einer öffentlichen Förderung unterliegen und beide Häuser im KfW 40-Standard errichtet werden und im Eigentum der Investoren verbleiben. Es ergibt sich eine Gesamtwohn- beziehungsweise Gesamtnutzfläche von etwa 730 Quadratmetern. Mit den Beteiligten sei schließlich vereinbart worden, dass die Objektplanung zunächst in die politische Beratung gehen soll, um mit dem Votum die weiteren Antrags- und Abstimmungsschritte anzugehen. Da die Projektidee mit dem vorliegenden Konzept baulich ansprechend umgesetzt werden könne und auch andere Rahmenbedingungen passen, schlägt die Verwaltung dem Bau- und Planungsausschuss vor, dem Vorhaben entsprechend zuzustimmen. Der Bau- und Planungsausschuss tagt am Mittwoch, 24. Januar, um 17 Uhr, im Raum 249 des Stadthauses.

(up)