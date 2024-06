Neuheit im Rheinberger Terrazoo Ein gutes Zuhause für Kreuzottern

Am 24. Februar legten fünf Auszubildende des Garten- und Landschaftsbaubetriebs den Kern des Terrariums an, um später über dieses Ausbildungsprojekt zu schreiben. Sie hoben mit Spaten eine Mulde aus, die fast zwei Meter tief ist und wie eine Halbkugel im Boden liegt. Sie füllten es mit Totholz, Wurzeln, Stroh, Kompost und Steinen aus Grauwacke. „Wie der Bau eines Hauses mit dem Keller anfängt, fängt der Bau eines Terrariums tief im Boden an“, erzählte Markus Wollweber mit einem Schmunzeln. „In der Winterruhe haben Kreuzottern vier bis fünf Grad Körpertemperatur. Sie steigen ab dem Februar Abschnitt für Abschnitt nach oben, legen immer Pausen ein, wie Taucher, die aus der Tiefe nach oben steigen. So passen sie langsam ihre Temperatur an. Im Sommer haben sie eine Temperatur um die 30 Grad. Über zwei Drainagerohre können sie direkt in die Tiefe gelangen.“