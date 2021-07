Innenstadtsanierung in Rheinberg : Im Zeichen der hellen Pflastersteine

Rheinberg Mit der Fertigstellung der Fußgängerzone ist nach jahrelangen Bauarbeiten ein großer Teil der Rheinberger Innenstadtsanierung geschafft. Jetzt wird noch das Alte Rathaus umgebaut und die Wallanlagen werden erneuert.

Die Innenstadtsanierung ist nach mehr als zehn Jahren abgeschlossen – zumindest, was die Pflasterung von Straßen und Plätzen angeht. In der Fußgängerzone ist der letzte Feinschliff vorgenommen worden, dort stehen inzwischen auch Bänke und Mülleimer.

Streng genommen muss man zwischen zwei großen Projekten unterscheiden: Zum einen gab es die Sanierung der Nord-Süd-Achse, die sich von Ende 2010 bis Ende 2012 erstreckte (siehe Bericht auf dieser Seite), zum anderen die Maßnahmen, die seit 2016 in das Integrierte Handlungskonzept zur Aufwertung des historischen Stadtkerns innerhalb der Wälle fallen. Und damit ist noch nicht Schluss, wie der Technische Beigeordnete der Stadt Rheinberg, Dieter Paus, sagt: „Es folgt noch die Neugestaltung der Wallanlagen. Dazu wird derzeit die Ausführungsplanung erstellt.“ Die Ausschreibung soll noch in diesem Jahr erfolgen, dann kann auf dem Ring um die Altstadt gebaut werden. Der Plan ist, dass bis 2023 auch dieser Abschnitt fertig ist. Bereits in vollem Gange ist die Sanierung des Alten Rathauses, auch diese Investition fällt in das Integrierte Handlungskonzept.