Kabarett in der Rheinberger Stadthalle : Ein Grantler mit skurrilen Ideen

Rheinberg Der österreichische Kabarettist Stefan Waghubinger spielte sein neues, viertes Solo-Programm „Ich sag’s jetzt nur zu Ihnen“ in der Rheinberger Stadthalle.

In Rheinberg läuft die Kabarett-Saison und sorgt im tristen November für erhellende Momente. Ein gebürtiger Österreicher mit deutschem Wohnsitz machte Station in der Stadthalle. „Ich sag‘s jetzt nur zu Ihnen“, so der Titel des vierten Soloprogramms von Stefan Waghubinger. Er weiht sein Publikum in die Geheimnisse des Lebens ein und versinkt dabei in seinem eher grotesken Alltag. Er gibt sich als Baumretter aus, wenn er einen tropischen Baum selber abholt und daraus einen Tisch oder eine Kommode bauen lässt. Ganz nach dem Motto: regional und vor Ort eingekauft.