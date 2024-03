Im Kamper Hof in Rheinberg Gelungener Charity-Konzert-Abend der Rotarier

Zunächst begrüßte der Organisator des Abends, Peter Raendchen, die anwesenden Besucher. In seinen kurzen, einleitenden Worten verwies er darauf, dass Rheinberg stolz sein könne, eine Institution wie das „Haus Sonnenschein“ in der Stadt zu beherbergen. Ein Hospiz sei nicht im engsten Sinn ein Haus zum Sterben, sondern eine Art Herberge, in der Menschen am Ende ihres irdischen Weges positiv begleitet werden. Insofern könne es auch nicht falsch sein, den Abend im Kamper Hof unter das Thema „Fröhlich in den Frühling“ zu stellen.