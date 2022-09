Schützentradition in Rheinberg : Feuerwehrmann regiert in Borth

Feuerwehrmann regiert in Borth

Schützentradition in Rheinberg

Rheinberg Thomas Stolze gewinnt ein spannendes Duell um die Königswürde der Schützenbruderschaft Bruderschaft St. Evermarus. Am Dienstag präsentiert er seinen Hofstaat bei der Parade.

Der neue Schützenkönig der Schützenbruderschaft St. Evermarus Borth 1724 heißt Thomas Stolze. Die bis in die Haarspitzen motivierten zwei Aspiranten Michael Susen und eben Thomas Stolze setzten im Finale an der Vogelstange dem hölzernen Rumpf des Federviehs mit gezielten Schüssen mächtig zu. Gegen 19.30 Uhr gelang es dann „dem Löschenden“ – Thomas Stolze ist Feuerwehrmann mit Leib und Seele – mit dem 74. Schuss den letzten Rest zu treffen und somit die Königswürde in Borth zu erlangen. Seine Frau Marion wird ihm als Königin zur Seite stehen.