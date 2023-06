Spende der Sparkasse am Niederrhein Ein Defibrillator für das Budberger Gemeindehaus

Auf jeden Fall sei die von der Sparkasse am Niederrhein mit 1000 Euro bezuschusste Anschaffung eine gute Investition, so lautete die einhellige Meinung. Es sei sehr beruhigend, ein solches Gerät in der Nähe zu wissen, denn jährlich sterben in Deutschland rund 100.000 Menschen am plötzlichen Herztod. Dessen Ursache, das gefährliche Kammerflimmern, kann nur ein Defibrillator, der Stromstöße an das Herz abgibt, stoppen.