Karsamstag in Rheinberg Ein bunter Ostermarkt auf dem Ossenberger Dorfplatz

Am Karsamstag, 30. März, findet in der Zeit von 8 bis 14 Uhr wieder ein Oster-Wochenmarkt auf dem Dorfplatz neben der katholischen Kirche St. Maria Himmelfahrt in Ossenberg statt. Neben den bekannten Wochenmarkthändlern, die Backwaren, Fisch, eine Forellenräucheraktion und Meeresfrüchte, Obst und Gemüse, Blumen und Pflanzen, Marmelade, Honig, Gebäck, Hausmannskost aus der Gulaschkanone oder Vegetarisches anbieten, werden auch Stände mit österlichen Waren vor Ort sein. Sie bieten Dekoartikel, Drechselarbeiten, Biere aus aller Welt, Schmuck oder Töpferarbeiten an.