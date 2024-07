Kevelaerer hatte keinen Führerschein Betrunkener Motorradfahrer baut Unfall in Rheinberg

In Winterswick ist ein offensichtlich betrunkener Motorradfahrer verunglückt. Der 31-jährige Kevelaerer kam mkt Verletzungen ins Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen und ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Das teilte die Polizei mit. Der Unfall ereignete sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen Mitternacht. Der Unfall wurde der Polizei über Notruf gemeldet. Nach Polizeiangaben war der Biker auf der Moerser Straße (L137) in Winterswick aus Moers kommend in Fahrtrichtung Rheinberg unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor er kurz hinter dem Bahnübergang die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Das Motorrad wurde sichergestellt, ein Abschleppunternehmen nahm es mit. Es bestehe der Verdacht, dass der Mann ohne gültige Fahrerlaubnis gefahren sei.