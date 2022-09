Kultur in Rheinberg : Ein Abend mit Werken von Heine

Budberg Das Team des Budberger Bürgerhauses präsentiert am Samstag, 24. September, wieder einen kulturelle Leckerbissen. Dann bringen die Schauspielerin Judith Jakob und der Pianist Joachim Jezewski Werke von Heinrich Heine und Lieder von Franz Schubert auf die Bühne.

Am Samstag, 24. September, 20 Uhr, lassen die Schauspielerin Judith Jakob und der Pianist Joachim Jezewski in einer musikalischen Lesung die Gedanken des politischen Dichters Heinrich Heine im Budberger Bürgerhaus, Rheinkamper Straße, 21, auferstehen. Heine, 1797 in Düsseldorf geboren, wird durch den preußischen Obrigkeitsstaat und die Zensur nach Paris vertrieben, wo er seine staatskritischen, aber auch romantischen Gedanken, ungestraft veröffentlichen darf. Schnell ziehen Jakob und Jezewski ihre Zuhörer in die Lebensgeschichte Heines ein, denn die Lesung ist chronologisch aufgebaut und wird untermalt mit Liedern von Heines Zeitgenossen Franz Schubert. Karten gibt es für 15 Euro im Budberger Blümchen, Rheinkamper Straße 1, unter www.buergerhaus-budberg.de oder an der Abendkasse. Für den Eintritt sind 2G-plus oder Boosterimpfung (Ausweis mitbringen) erforderlich.