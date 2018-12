Rheinberg: Ehrungen beim BSV Millingen

Millingen Ernst Stegmann gehört dem Bürgerschützenverein schon seit 65 Jahren an.

Der Bürgerschützenverein Millingen hat in der Alpener Burgschänke den Jahresabschluss gefeiert. In einem sehr schönen Ambiente konnte der zweite Vorsitzende Bernhard Peerenboom viele Vereinsmitglieder, Familienangehörige, Freunde und Gönner begrüßen. Zunächst wurden die Vereinsmitglieder für ihre lange Tätigkeit und Verbundenheit mit dem Verein geehrt. Seit 65. Jahren gehört Ernst Stegmann dem BSV an, seit jeweils 40 Jahren Hans-Dieter Berns, Präsident Wolfgang Gödeke und Gerd Telinde. Auch die Pokale der Vereinsmeisterschaften wurden an die Gewinner verteilt.