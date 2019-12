Underberg-Gruppe : Ein Magenbitter auf langjährige Treue

Rheinberg Underberg hat Mitarbeiter für ihre lange Zugehörigkeit zu Unternehmen der Gruppe geehrt. Zudem wurden verdiente Kollegen in den Ruhestand verabschiedet.

(RP) Etliche Mitarbeiter sind für das Familienunternehmen Underberg am Stammhaus in Rheinberg tätig. Und einige davon schon ziemlich lange. Sie wurden jüngst im Rahmen der alljährlichen Jubilarehrung für ihre Treue zum Unternehmen ausgezeichnet. Zudem wurden weitere Kollegen in den Ruhestand verabschiedet. Christiane Underberg, Underberg, Hubertine Underberg-Ruder und Moritz Underberg ehrten die langjährigen Angestellten im Rahmen der Feier mit sehr persönlichen Worten.