Energiewende macht Fortschritte Rheinberg bei Photovoltaik-Anlagen bundesweit auf Platz 25

Hohe Energiepreise, günstige gesetzliche Rahmenbedingungen und der Wegfall der Umsatzsteuer auf Photovoltaikanlagen hätten auch in Rheinberg zu einer hohen Nachfrage nach Solaranlagen geführt, teilt die Stadt mit. Das zeige ein Blick auf den „Wattbewerb“, bei dem Städte und Gemeinden um die Steigerung der PV-Anlagen miteinander wetteifern: Rheinberg liege mit 1479 PV-Anlagen bundesweit momentan auf Platz 25, so die Verwaltung. 385 Anlagen seien seit Jahresbeginn neu in Betrieb genommen worden.