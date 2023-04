Goldhochzeit in Rheinberg Seit 50 Jahren durch dick und dünn

Sie kommt ursprünglich aus Rheinberg, er aus Kamp-Lintfort, heimisch geworden sind sie in Borth. Elisabeth (geborene Böhmer) und Erich Weisser sind seit 50 Jahren verheiratet und ebenso lange leben sie im Rheinberger Norden. Anfangs noch am Weidenweg, nun schon viele Jahre im eigenen Haus an der Büdericher Straße. Dort fühlen sie sich wohl und dort sind sie Bestandteil des Dorflebens. So war Erich Weisser auch schon König der Borther St.-Evermarus-Schützenbruderschaft und hatte seine Frau als Königin an seiner Seite.